Erste Schätzungen: Stora Enso vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Stora Enso wird voraussichtlich am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,064 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,430 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,32 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Stora Enso für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,27 Milliarden EUR aus.

Die Prognosen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,424 EUR, gegenüber -0,170 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 9,38 Milliarden EUR im Vergleich zu 9,05 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at