Stora Enso Aktie

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WKN: 870734 / ISIN: FI0009005953

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Stora Enso vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Stora Enso wird voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,116 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 EUR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,36 Milliarden EUR gegenüber 2,28 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,514 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,880 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,47 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,33 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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