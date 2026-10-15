Stora Enso Aktie
WKN: 919961 / ISIN: FI0009007611
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Stora Enso veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Stora Enso wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,29 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stora Enso noch ein Gewinn pro Aktie von 2,79 SEK in den Büchern gestanden.
Stora Enso soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,39 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,39 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,74 SEK je Aktie, gegenüber 9,75 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 105,82 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 103,23 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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