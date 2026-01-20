Erste Schätzungen: Stora Enso zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso lässt sich voraussichtlich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stora Enso die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,624 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stora Enso noch ein Verlust pro Aktie von -4,960 SEK in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,70 Prozent auf 24,64 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,70 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,59 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,970 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 102,06 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 103,49 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at