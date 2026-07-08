Erste Schätzungen: Stora Enso zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso stellt voraussichtlich am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,158 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,81 Milliarden USD gegenüber 2,75 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,632 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,990 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,02 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,53 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at