Erste Schätzungen: Stora Enso zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso lädt voraussichtlich am 23.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,49 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 351,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 SEK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,85 Prozent auf 26,36 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,95 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 9,75 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 103,51 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 103,23 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at