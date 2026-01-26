Storskogen Group AB Registered b Aktie

Storskogen Group AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4JU / ISIN: SE0016797732

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Storskogen Group Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Storskogen Group Registered B wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,470 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Storskogen Group Registered B ein EPS von 0,190 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,69 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,59 Milliarden SEK umgesetzt.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,980 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,030 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 33,02 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 34,18 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Storskogen Group AB Registered Shs -B- 1,10 0,09% Storskogen Group AB Registered Shs -B-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX sollen verhalten in den Montag starten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

