Erste Schätzungen: Storskogen Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Storskogen Group Registered B wird voraussichtlich am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,260 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,76 Milliarden SEK gegenüber 8,45 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 SEK, gegenüber 0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 34,09 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,10 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at