Storskogen Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A3C4JU / ISIN: SE0016797732
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Storskogen Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Storskogen Group Registered B wird voraussichtlich am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,260 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 SEK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,76 Milliarden SEK gegenüber 8,45 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 SEK, gegenüber 0,630 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 34,09 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,10 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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