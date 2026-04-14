Erste Schätzungen: Storskogen Group Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Storskogen Group Registered B wird voraussichtlich am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,160 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,120 SEK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,99 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,94 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,630 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,79 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 33,10 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at