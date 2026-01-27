Erste Schätzungen: Storytel (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Storytel (B) gibt voraussichtlich am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,38 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Storytel (B) 1,83 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,07 Milliarden SEK – ein Plus von 4,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Storytel (B) 1,03 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,10 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,55 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,00 Milliarden SEK, gegenüber 3,80 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at