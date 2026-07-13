Storytel AB Aktie

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WKN DE: A14ZN9 / ISIN: SE0007439443

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Storytel (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Storytel (B) wird voraussichtlich am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,19 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Storytel (B) ein EPS von 0,550 SEK je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,03 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 958,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,12 SEK, gegenüber 6,26 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 4,31 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,02 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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