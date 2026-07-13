Storytel AB Aktie
WKN DE: A14ZN9 / ISIN: SE0007439443
|
13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Storytel (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Storytel (B) wird voraussichtlich am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,19 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Storytel (B) ein EPS von 0,550 SEK je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,03 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 958,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,12 SEK, gegenüber 6,26 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 4,31 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,02 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Storytel AB (B)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Storytel (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Storytel (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Storytel (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Storytel (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Storytel (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)