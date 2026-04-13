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WKN DE: A14ZN9 / ISIN: SE0007439443

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Storytel (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Storytel (B) wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,767 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Storytel (B) einen Gewinn von 0,200 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 6,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,01 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 952,9 Millionen SEK umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,76 SEK, gegenüber 6,26 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 4,36 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,02 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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