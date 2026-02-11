Erste Schätzungen: Strategic Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Strategic Education stellt voraussichtlich am 26.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 311,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 322,3 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,87 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,67 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,22 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at