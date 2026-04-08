Strategic Education Aktie
WKN DE: A2JRXJ / ISIN: US86272C1036
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Strategic Education legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Strategic Education präsentiert in der voraussichtlich am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
3 Analysten schätzen, dass Strategic Education für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 309,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 303,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,00 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,41 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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