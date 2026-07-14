Erste Schätzungen: Strategic Education vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Strategic Education wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,80 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Strategic Education 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 327,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Strategic Education 321,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,19 USD im Vergleich zu 5,41 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,29 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at