Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Strategy (ex MicroStrategy) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Strategy (ex MicroStrategy) lässt sich voraussichtlich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,785 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 32,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 114,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 121,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,55 USD, gegenüber -15,230 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 496,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 477,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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