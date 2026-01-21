Erste Schätzungen: Strategy (ex MicroStrategy) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Strategy (ex MicroStrategy) stellt voraussichtlich am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Strategy (ex MicroStrategy) im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,083 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,030 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 118,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Umsatz von 120,7 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 20,36 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -6,060 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 473,0 Millionen USD, gegenüber 463,5 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

