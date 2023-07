Erste Schätzungen: Strattec Security öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Strattec Security wird voraussichtlich am 10.08.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,200 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 125,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen Verlust von -1,210 USD je Aktie, gegenüber 1,80 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 485,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 452,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at