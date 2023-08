Erste Schätzungen: Strauss Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Strauss Group präsentiert in der voraussichtlich am 16.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 ILS. Im Vorjahresquartal waren 0,600 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 15,73 Prozent auf 2,63 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,28 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,66 ILS aus. Im Vorjahr waren 1,49 ILS je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 10,56 Milliarden ILS, nachdem im Vorjahr 9,50 Milliarden ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at