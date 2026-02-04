Strawberry Fields REIT Aktie
Erste Schätzungen: Strawberry Fields REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Strawberry Fields REIT wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,143 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,170 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Strawberry Fields REIT 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 40,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 32,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Strawberry Fields REIT 30,5 Millionen USD umsetzen können.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,583 USD, gegenüber 0,570 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 155,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 117,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
