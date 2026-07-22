Erste Schätzungen: Strawberry Fields REIT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Strawberry Fields REIT äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,163 USD je Aktie gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Strawberry Fields REIT in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 40,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 37,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,675 USD je Aktie, gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 162,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 155,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at