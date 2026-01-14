Erste Schätzungen: Stryker informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stryker wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 26 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,39 USD. Dies würde einem Zuwachs von 211,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stryker 1,41 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Stryker in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 7,12 Milliarden USD im Vergleich zu 6,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,55 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 7,76 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 25,07 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 22,60 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at