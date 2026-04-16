Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stryker präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Stryker lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stryker die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 26 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,98 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Stryker 1,69 USD je Aktie eingenommen.
Stryker soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 25 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,00 USD, während im vorherigen Jahr noch 8,40 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,33 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 25,12 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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