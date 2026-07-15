Stryker Aktie

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WKN: 864952 / ISIN: US8636671013

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15.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Stryker zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Stryker gibt voraussichtlich am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,49 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,24 Prozent auf 6,58 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 14,98 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,40 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 27,27 Milliarden USD, gegenüber 25,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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