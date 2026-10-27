Erste Schätzungen: StubHub A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

StubHub A wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,088 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -3,870 USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 507,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 468,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,276 USD, gegenüber -5,760 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,75 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at