StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: StubHub A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
StubHub A wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,088 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -3,870 USD erwirtschaftet worden.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 507,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 468,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,276 USD, gegenüber -5,760 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,75 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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