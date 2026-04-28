StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: StubHub A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
StubHub A wird voraussichtlich am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,010 USD je Aktie gegenüber -0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 425,1 Millionen USD gegenüber 397,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,330 USD, gegenüber -5,760 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1,98 Milliarden USD im Vergleich zu 1,75 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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