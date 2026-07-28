Erste Schätzungen: StubHub A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

StubHub A wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,089 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte StubHub A -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll StubHub A 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 504,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte StubHub A 430,3 Millionen USD umsetzen können.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,460 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -5,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,02 Milliarden USD, gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at