Erste Schätzungen: StubHub A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

StubHub A wird voraussichtlich am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,296 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 97,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,12 Prozent auf 484,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 533,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -4,496 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,150 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,78 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,77 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at