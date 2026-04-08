Erste Schätzungen: Studsvik A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Studsvik A präsentiert voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,60 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Studsvik A einen Gewinn von 1,07 SEK je Aktie eingefahren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 221,0 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 227,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 6,29 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 4,54 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 887,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 883,3 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at