Studsvik ABShs Aktie
WKN: 659213 / ISIN: SE0000653230
|
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Studsvik A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Studsvik A präsentiert voraussichtlich am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,60 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Studsvik A einen Gewinn von 1,07 SEK je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht beim Umsatz von 221,0 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 227,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 6,29 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 4,54 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 887,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 883,3 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Studsvik ABShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Studsvik A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Studsvik A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Studsvik A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Studsvik A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Studsvik A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Studsvik ABShs
Aktien in diesem Artikel
|Studsvik ABShs
|302,00
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.