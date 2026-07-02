Erste Schätzungen: Studsvik A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Studsvik A gibt voraussichtlich am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,50 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Studsvik A 1,20 SEK je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 0,26 Prozent auf 227,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Studsvik A noch 227,6 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 4,66 SEK, gegenüber 4,54 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 888,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 883,3 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at