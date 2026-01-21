Studsvik ABShs Aktie
WKN: 659213 / ISIN: SE0000653230
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Studsvik A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Studsvik A wird sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,80 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,160 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Studsvik A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 240,0 Millionen SEK im Vergleich zu 247,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,02 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,17 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 901,0 Millionen SEK, gegenüber 893,1 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Studsvik ABShs
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Studsvik A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Studsvik A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.10.25