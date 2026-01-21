Erste Schätzungen: Studsvik A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Studsvik A wird sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,80 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,160 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Studsvik A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 240,0 Millionen SEK im Vergleich zu 247,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 4,02 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,17 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 901,0 Millionen SEK, gegenüber 893,1 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at