WKN DE: A2JH8N / ISIN: INE287B01021

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Subros präsentiert Quartalsergebnisse

Subros wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 6,90 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 36,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,05 INR erwirtschaftet wurden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 23,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,21 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Subros für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,10 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 27,50 INR, gegenüber 23,07 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 37,49 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 33,68 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

