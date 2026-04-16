Erste Schätzungen: Subsea 7 gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Subsea 7 wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,382 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,64 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,53 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD, gegenüber 1,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 7,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,11 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at