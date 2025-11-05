Subsea 7 Aktie

Subsea 7

WKN: 889539 / ISIN: LU0075646355

05.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Subsea 7 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Subsea 7 wird sich voraussichtlich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,450 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Subsea 7 3,32 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 10 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,95 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 19,63 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, gegenüber 7,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 7,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 73,53 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

