Subsea 7 Aktie
WKN: 889539 / ISIN: LU0075646355
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16.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Subsea 7 öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Subsea 7 lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,363 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 NOK erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,62 Milliarden USD betragen, verglichen mit 16,93 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD im Vergleich zu 14,43 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 7,45 Milliarden USD, gegenüber 73,58 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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