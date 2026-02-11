Subsea 7 Aktie

WKN DE: A1H5LW / ISIN: US8643231009

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Subsea 7 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Subsea 7 wird voraussichtlich am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,600 USD aus. Im letzten Jahr hatte Subsea 7 einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,96 Milliarden USD gegenüber 1,86 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,08 Milliarden USD, gegenüber 6,82 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

