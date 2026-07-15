Erste Schätzungen: Subsea 7 präsentiert Quartalsergebnisse

Subsea 7 wird voraussichtlich am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,603 USD je Aktie gegenüber 4,64 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,93 Milliarden USD, was einem Umsatz von 18,09 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,43 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 7,69 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 73,58 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at