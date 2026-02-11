Erste Schätzungen: Subsea 7 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Subsea 7 wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,600 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Subsea 7 0,770 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,96 Milliarden USD, was einem Umsatz von 20,61 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie, gegenüber 7,31 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 7,08 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 73,53 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at