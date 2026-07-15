Erste Schätzungen: Subsea 7 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Subsea 7 wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,603 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Subsea 7 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,55 Prozent auf 1,93 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,33 USD, gegenüber 1,39 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 7,69 Milliarden USD im Vergleich zu 7,11 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at