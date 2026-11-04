Subsea 7 Aktie

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WKN: 889539 / ISIN: LU0075646355

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04.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Subsea 7 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Subsea 7 stellt voraussichtlich am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,717 USD aus. Im letzten Jahr hatte Subsea 7 einen Gewinn von 3,84 NOK je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,98 Milliarden USD betragen, verglichen mit 18,57 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,43 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 19 Analysten auf durchschnittlich 7,75 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 73,58 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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