Suburban Propane Partners L P Partnership Units Aktie

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WKN: 924916 / ISIN: US8644821048

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Suburban Propane Partners L P Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Suburban Propane Partners L P Partnership Units lädt voraussichtlich am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,580 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Suburban Propane Partners L P Partnership Units noch ein Verlust pro Aktie von -0,530 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 2,66 Prozent auf 217,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 211,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, gegenüber 1,62 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,40 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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