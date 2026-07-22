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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SUMCO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SUMCO lässt sich voraussichtlich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SUMCO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,126 JPY. Im Vorjahresquartal waren 0,100 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SUMCO in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 111,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 102,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -50,983 JPY je Aktie, gegenüber -33,600 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 439,98 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 409,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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