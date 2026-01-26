SUMCO CORPShs Aktie

SUMCO CORPShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HGFA / ISIN: JP3322930003

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SUMCO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SUMCO stellt voraussichtlich am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -20,279 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SUMCO noch 10,34 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 101,60 Milliarden JPY gegenüber 99,96 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -37,083 JPY im Vergleich zu 56,84 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 404,99 Milliarden JPY, gegenüber 396,62 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX sollen verhalten in den Montag starten -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Verlusten erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

