Erste Schätzungen: SUMCO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SUMCO stellt voraussichtlich am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -22,600 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 8,71 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll SUMCO nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 100,90 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 102,47 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -50,189 JPY, gegenüber -33,600 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 419,17 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 409,67 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at