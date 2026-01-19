Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sumitomo Chemical wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Sumitomo Chemical für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,735 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 21,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 585,15 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 663,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 28,60 JPY, gegenüber 23,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2.309,98 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.606,28 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

