Sumitomo Chemical Aktie
WKN: 853490 / ISIN: JP3401400001
|
19.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sumitomo Chemical wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass Sumitomo Chemical für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,735 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 21,46 JPY je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 585,15 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 663,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 28,60 JPY, gegenüber 23,59 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2.309,98 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.606,28 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sumitomo Chemical Co. Ltd.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Sumitomo Chemical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.25
|Ausblick: Sumitomo Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Sumitomo Chemical Co. Ltd.
|2,68
|1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot
Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.