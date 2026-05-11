Sumitomo Chemical India Aktie

Sumitomo Chemical India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QDU7 / ISIN: INE258G01013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical India stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sumitomo Chemical India äußert sich voraussichtlich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 2,20 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sumitomo Chemical India in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,68 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 6,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,41 INR aus, während im Fiskalvorjahr 10,13 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 32,72 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 31,24 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sumitomo Chemical India Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten