Sumitomo Chemical India Aktie

Sumitomo Chemical India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QDU7 / ISIN: INE258G01013

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Chemical India stellt voraussichtlich am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass Sumitomo Chemical India für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 INR je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,67 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,42 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,26 INR aus. Im Vorjahr waren 10,13 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 34,40 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 31,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sumitomo Chemical India Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Sumitomo Chemical India Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sumitomo Chemical India Ltd Registered Shs 441,00 -0,64% Sumitomo Chemical India Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester
An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen. Während der heimische Aktienmarkt am Freitag zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen