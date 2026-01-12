Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sumitomo Chemical India stellt voraussichtlich am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass Sumitomo Chemical India für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 INR je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,67 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,42 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,26 INR aus. Im Vorjahr waren 10,13 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 34,40 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 31,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

