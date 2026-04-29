Sumitomo Chemical Aktie

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WKN: 853490 / ISIN: JP3401400001

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical legt Quartalsergebnis vor

Sumitomo Chemical wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -18,937 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,12 JPY je Aktie erzielt worden.

Sumitomo Chemical soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 616,22 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 12,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 701,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 39,47 JPY, gegenüber 23,59 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2.314,30 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.606,28 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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