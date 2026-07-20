Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sumitomo Chemical präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 14,43 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,760 JPY je Aktie vermeldet.

Sumitomo Chemical soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 576,10 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 526,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 49,76 JPY, während im vorherigen Jahr noch 37,16 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.464,84 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.328,52 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at