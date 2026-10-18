Sumitomo Chemical Aktie
WKN: 853490 / ISIN: JP3401400001
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sumitomo Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sumitomo Chemical präsentiert in der voraussichtlich am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 25,93 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sumitomo Chemical 27,02 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sumitomo Chemical in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 599,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 569,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 72,38 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 37,16 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.465,56 Milliarden JPY, gegenüber 2.328,52 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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